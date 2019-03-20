Сльози і біль Кримського Суспільство | 19-03-2019, 16:24 0 85

Як ви думаєте, скільки часу потрібно, щоб все ваше попереднє життя стало минулим? А ви, якщо пощастить, і залишитесь живі – то будете просто… людьми. Без нічого. Тобто зовсім без нічого. Без документів, грошей, одягу і навіть власного будинку. Все. Є тільки ви. Так от, для цього потрібна лише кілька хвилин і одна російська ракета випущена російсько-терористичними військами. Спалах. Вибух. Пожежа. Ви стоїте поруч, в тому, в чому встигли вибігти з палаючого будинку, і притискаючи до себе дітей дивитесь, як згорає знищене «руським міром» ваше набуте за життя майно.

Це сталось зимою, - пригадує Наталя Слапигіна. – Снаряд, чи там що прилетіло прямо в будинок і згоріло гедь усе. Ми залишились без всього. На вулиці.

Зараз вона разом з чоловіком виховує трьох внуків. Такий тягар ліг на плечі, двох пенсіонерів, після того, як десять років тому раптово і нагло померла їх донька. Діти залишились з старенькими. Вони тоді ще були маленькі, і тому бабуню так і називають – мамою, а дідуся - татом. І що вони могли зробити за свою пенсію? Сільська рада, після обстрілу, купила цій родині старенький будинок в селі Кримське, неподалік зруйнованого. Але то лише стіни. Дітей потрібно годувати вдягати, збирати в школу тощо. А як це робити, коли вночі село освітлюється вибухами ворожих снарядів?

Раніше в нас були свої паї, ми тримали якусь птицю, було легше, - каже вона. - Але як це робити зараз? Та ніяк. Війна у нас просто за вікнами.

Вони надзвичайно радіють будь-якій допомозі, що привозять сюди офіцери цивільно-військового співробітництва. Для них, це не просто допомога, а можливість вижити у складних умовах бойових дій.

Я вклоняюсь всім людям, які передають до нас і речі, і продукти, і навіть меблі, - витираючи сльози каже . – Зрозумійте, от внучка підросла потрібно більше ліжечко а де його взяти? Або інша наша донечка.. вже хоче мати якесь платтячко, чи просто олівці… А ще наш внук… Хлопець і цим все сказано. Що я б могла на пенсію? Проживаючи в чужому будинку? Да нічого! Я дякую, що ви не забуваєте нас. Ви люди з великими серцями, я молюсь за вас.

Цим людям потрібно все. І вони потребують нашої допомоги не тому що не хочуть працювати, а тому що біда прийшла і знищила їх дім. Зруйнувала їх життя. Поставила на грань виживання дітей і стареньких. Повірте, кожен кілограм крупи чи просто зошит до школи, це їх віра в майбутнє. Бо вони українці, які волею долі живуть на лінії вогню.



Тарас Грень.

