Війна на сході: 7 обстрілів, окупанти втратили живу силу і техніку Суспільство | 20-03-2019, 09:49 0 87 Минулої доби в зоні проведення ООС противник сім разів порушив режим припинення вогню, при цьому шість разів застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, витративши 51 міну калібрів 120 та 82 мм.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів захисників міста Мар’їнка.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська здійснили шість обстрілів українських позицій.



Двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики стріляли поблизу села Новоолександрівка.



Ще двічі з мінометів 120-го та 82-го калібрів ворог бив у районі населеного пункту Кримське.



Міномети калібру 82 мм та ручні протитанкові гранатометі терористи застосували у районі населеного пункту Новолуганське.



З мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь поблизу селища міського типу Новотошківське.



Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.



Як зазначається, на всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши ще трьох окупантів.



Також вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищено одну одиницю військової автомобільної техніки противника.



Станом на 7:00 від початку поточної доби, 20 березня, противник обстріляв опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі населеного пункту Лебединське з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення. Повідомляється, що підрозділ, який був обстріляний, відповів адекватним вогнем. Втрати окупантів уточнюються.