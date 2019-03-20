ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 20-03-2019, 11:47 0 85



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:

водій автотранспортних засобів – перевезення пасажирів, кат. В,Д; Досвід від 2х років. Відповідальність та без шкідливих звичок;

З.П 8 000 грн.

налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка) – налагодження різки спіралі та механізмів. Можливо без досвіду. Освіта: професійно-технічна;

З.П – 9 000 грн.

Агент з митного оформлення – підготовка документів до митного оформлення. Досвід роботи по даній посаді від 2х років;

З.П 8 500 грн.

ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД "ІСКРА"



(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)



