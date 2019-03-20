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На Львівщині затримано чоловіка, який намагався контрабандою перемістити понад 60 кг наркотиків
|Суспільство | 20-03-2019, 13:38
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Учора, 19 березня, за процесуального керівництва прокуратури області, слідчим відділом УСБУ у Львівській області затримано 31-річного мешканця Стрийського району, який переховувався від слідства та суду за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 (організація закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Встановлено, що у вересні 2018 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловмисник організував незаконне переміщення рейсовим автобусом міжнародного сполучення «Лодзь-Долина» через митний кордон України понад 60 кг «макової соломи».
У зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Грушів» Львівської митниці ДФС, під час поглибленого огляду, правоохоронці виявили у багажному відділенні автобуса особливо небезпечний наркотичний засіб.
Підозрюваного затримано в порядку ст.191 КПК України, а товар – вилучено.
На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За вчинене законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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