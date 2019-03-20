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Майже 10 млн грн відшкодовано збитків державі за результатами діяльності податкової міліції Львівщини у січні-лютому 2019 року

Суспільство | 20-03-2019, 13:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    


За підсумками діяльності співробітників податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області у січні-лютому 2019 року завершено досудове розслідування 9-ти кримінальних проваджень, матеріали яких скеровано до суду з повідомленням підозр особам у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків), 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата, або заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем), 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів), 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).
За результатами їх розслідування бюджету відшкодовано 9,9 млн.грн. збитків, що становить понад 60% від річних результатів в періоди з 2015 по 2018 роки.
Так, у 2015 році податковими міліціонерами Львівщини відшкодовано збитків у кримінальних провадженнях на суму 15,4 млн.грн., у 2016 році – 15,8 млн.грн., у 2017 році – 16,6 млн.грн., у 2018 році – 18,5 млн.гривень.
В межах операції «Акциз» з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів (спирту, алкоголю, тютюнової продукції, палива) на суму понад 10 млн. гривень.
В активній фазі розгорнуто проведення операції «Рубіж», як ефективного інструмента протидії кримінальним правопорушенням на митниці. В межах «Рубежу» розпочато 4 та закінчено 2 кримінальних провадження, відшкодовано бюджету 1,6 млн.грн. збитків, накладено арешт на цінності вартістю близько 1 млн.грн. За результатами оглядів збільшено митну вартість товарів на 5,4 млн.гривень.
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