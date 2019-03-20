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Закарпатські митники виявили у паливному баку «Volkswagen» схованку з цигарками

Суспільство | 20-03-2019, 13:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    

Сьогодні, 20 березня 2019 року, на митному посту «Лужанка» працівники Закарпатської митниці ДФС спільно з прикордонниками припинили незаконне вивезення до країн ЄС тютюнових виробів.
Переміщував цигарки через митний кордон громадянин Угорщини автомобілем «VOLKSWAGEN» із іноземною реєстрацією.
Формою проходження митного контролю іноземець обрав «зелений коридор». При усному опитуванні він заперечив наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.
На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб працівники митниці вивели із загального потоку для проведення повного огляду. Відтак, митники виявили приховані від митного контролю цигарки – 134 пачки «PHILIP MORIRIS NOVEL MIX» з марками акцизного податку України та 58 пачок «MARVEL DEMI SLIM» без марок податку України.
Цигарки були приховані у спеціально виготовленому тайнику паливного баку автомобіля.
Таким чином, громадянин Угорщини вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та автомобіль вилучено.
ДФС у Закарпатській області
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