Пілотний проект з впровадження «Єдиного рахунку»ДФС успішно завершено Суспільство | 20-03-2019, 16:11 0 61

Відсьогодні всі митниці ДФС працюють з «Єдиним рахунком» – новою системою справляння митних платежів. Нагадаємо, мова йде про новий порядок перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, на центральному рівні. Це суттєво спрощує митні процедури, адже час митного оформлення товарів скорочується, а суб’єкти ЗЕД можуть вільно обирати місце оформлення, оскільки кошти обліковуватимуться в одній картці – особовому рахунку.

За результатами пілотного проекту на єдиний рахунок зараховано понад 5,5 млрд грн коштів авансових платежів та перераховано до державного бюджету майже 3,4 млрд грн.

За час проведення пілотного проекту не відбулось жодних безпідставних затримок у митному оформленні.

З 18 березня 2019 року підприємства можуть перераховувати кошти авансових платежів виключно на єдиний рахунок. Рахунки митниць ДФС для поповнення авансових платежів підприємствами заблоковані!

Звертаємо увагу, що цей рахунок не призначений для митного оформлення товарів громадян. Поки що авансові платежі для митного оформлення товарів громадян потрібно зараховувати на рахунки митниць ДФС.

З 18 березня до 16 квітня 2019 року залишки коштів підприємств на рахунках митниць ДФС можуть бути використані для митного оформлення товарів. Повернення підприємствам коштів авансових платежів будуть здійснюватися протягом 1095 днів з дня внесення таких коштів на рахунок.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

