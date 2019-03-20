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10 млн. гривень сплачено до місцевих бюджетів плати за ліцензії за січень-лютий 2019 року на Львівщині

Суспільство | 20-03-2019, 16:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    

Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Львівській області за два місяці 2019 року платники податків поповнили місцеві скарбниці на 10 млн. гривень плати на ліцензії.
У лютому 2019  року до місцевих бюджетів надійшло 5,3 млн. грн. плати за ліцензії, що майже на 700 тис. гривень або 115 відс. більше, ніж у лютому торік. Індикативний показник виконано на 122,1 відсотки.
За січень-лютий 2019 року працівниками управління видано 3 183 ліцензії: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 1 321 шт. та тютюновими виробами – 931 шт., призупинено дію 361 ліцензії та анульовано 346 ліцензій.
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