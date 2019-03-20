Оновлений пасажирський транспорт шукає нових працівників Суспільство | 20-03-2019, 16:13 0 93



Для тих, хто готовий працювати на підприємствах транспортної сфери, 28.03.2019 об 11.00 у приміщенні Львівського Будинку праці (вул. Кн. Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій.

Представники АТ «Львівська Залізниця», ЛКП «АТП 1» та ЛКП «Львівелектротранс» запропонують пошуковцям роботи понад 1000 варіантів працевлаштування за різними професіями та спеціальностями.

Відвідувачі Ярмарку вакансій зможуть пройти співбесіду з працедавцями, ознайомитися з переліком вільних робочих місць і вакантних посад, а також отримати консультації фахівців центру зайнятості.

У рамках Ярмарку вакансій, а також задля донесення до широких кіл громадськості переваг здобуття робітничих професій, підвищення їхнього іміджу та соціального статусу для старшокласників відбудеться презентація роботи Львівської дитячої залізниці ім. О. П. Марченка. Початок – о 14.00.





Довідкова інформація за тел. 244-59-91

