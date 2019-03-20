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Щодо подання декларації громадянами – переселенцями

Суспільство | 20-03-2019, 16:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 109 109    

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що триває Кампанія декларування доходів громадян за 2018 рік. Так, платники податку, які відповідно до норм чинного законодавства зобов’язані задекларувати свої доходи чи мають право зробити це з метою отримання податкової знижки, подають Декларацію за своєю податковою адресою (за місцем реєстрації).
Пунктом 45.1 ст.45 ПКУ встановлено, що податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.
У зв’язку з ситуацією, яка склалася у Донецькій та Луганській областях функціональні обов’язки з обслуговування громадян-переселенців покладаються у межах компетенції на територіальні органи, які знаходяться на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.
Процедуру та порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та перелік необхідних для цього документів передбачено Законом України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» із змінами та доповненнями.
Відповідно до Закону України від 20 жовтня 2014 року №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Така довідка видається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.
В той же час п.70.7 ст.70 ПКУ встановлено, що фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки  платника податків, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою №5ДР.
При пред’явленні платником податків довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до заяви за формою №5ДР вноситься інформація щодо адреси реєстрації місця проживання відповідно паспортного документа особи, та адреса фактичного місця проживання/перебування – відповідно інформації, зазначеної в довідці.
Таким чином, платник податків – внутрішньо переміщена особа, який подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування заяву за формою №5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, і Декларацію подає до цього контролюючого органу. Тобто, за місцем фактичного проживання.
З 2019 року розширено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки
Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що 19 грудня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2018 №866, яким затверджено зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 (далі – Наказ №859). Зокрема, в абзаці другому п. п. 1 п. 5 розділу III Інструкції враховані зміни, внесені Законом України від 3 липня 2018 року №2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» до п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України, відповідно до яких розширено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.
Витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти, крім витрат, понесених на здобуття середньої професійної або вищої освіти, доповнено витратами на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної освіти.
Таким чином, з 2019 року платник податку на доходи фізичних осіб може скористатись правом на податкову знижку шляхом зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного 2018 податкового року на суму фактично здійснених ним витрат у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, підтверджені відповідними документами. При цьому декларація про майновий стан і доходи подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, до 31 грудня 2019 року (включно) за звітний 2018 податковий рік.
Які суми не включаються до складу доходу фізичної особи-підприємця платника єдиного податку
Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що відповідно до п.292.11 ст.292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до складу доходу, визначеного п.п.1 п.292.1 ст.292 ПКУ, не включаються:
- суми податку на додану вартість;
- суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
- суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
- суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
- суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;
- суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ;
- суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.
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