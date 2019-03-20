Види готівкових розрахунків, на які не поширюються обмеження щодо граничних сум готівкових розрахунків Суспільство | 20-03-2019, 16:21 0 88

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що відповідно до п.6 розд.ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148 із змінами та доповненнями (далі – Положення 148), суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою – у розмірі до 10000 (десяти тисяч) грн. уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в п.6 розд. II Положення №148, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Згідно з п.7 розд. ІІ Положення №148 фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50000 грн., проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50000 грн., здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Пунктом 8 Положення № 148 визначено, що обмеження, установлені в пп.6 та 7 розд.II Положення № 148, не стосуються:

1) розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;

2) добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;

3) використання готівки, виданої на відрядження;

4) виплат, пов’язаних з оплатою праці;

5) використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання част.3 ст.24 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».

При зміні посадових осіб підприємства потрібно отримати нові ключі електронного цифрового підпису

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що у разі зміни посадових осіб підприємства (керівника та/або головного бухгалтера) чи податкової адреси, потрібно отримати нові ключі електронного цифрового підпису (ЕЦП) на посадових осіб, які мають право підпису документів. Разом з цим слід переукласти Договір про визнання електронних документів з органом ДФС області.

Нові ключі ЕЦП потрібно отримати до відправки наступної електронної звітності.

У разі не зміни ЕЦП при зміні посадових осіб суб’єкта господарювання виникають негативні наслідки, як:

1) відмова в прийнятті звітності;

2) відмова в реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

З деталями оформлення електронного цифрового підпису можна ознайомитися на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД за посиланням http://www.acskidd.gov.ua.

За порушення терміну реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН передбачений штраф

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що за реєстрацію розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) із перевищенням встановленого Податковим кодексом України (далі - Кодекс) терміну застосовуються штрафні санкції.

З 1 січня 2017 року реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

- для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

- для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Порядок та умови застосування контролюючим органом штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН визначено статтею 120-1 розділу II Кодексу.

Відповідно до пункту 120-1.1 статті 120-1 Кодексу порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу.

Що стосується реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних, які не надаються отримувачу (покупцю), то пунктом 120-1.2 статті 120-1 Кодексу передбачено, що відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 Кодексу, податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу у розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.

Отже, за порушення термінів реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН або відсутність реєстрації податкової накладної в ЄРПН штрафні санкції, визначені Кодексом, не застосовуються виключно до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг для операцій, які: - звільнені від оподаткування; - оподатковуються за нульовою ставкою.

Завдяки системі E-Receipt ідентифікувати електронний чек можна цілодобово

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що ДФС України у тестовому режимі впроваджено систему E-Receipt (електронний чек).

В рамках роботи системи E-Receipt працює електронний сервіс «Пошук фіскального чека», який дозволяє покупцям здійснювати пошук чеків, що формуються традиційними РРО, та електронних чеків, що формуються засобами системи E-Receipt. Не знайшовши копію фіскального чеку в базах ДФС, споживачі можуть ініціювати перевірку продавця, надіславши до податкового органу звернення з метою оперативного реагування та вжиття відповідних заходів.

Сервіс знаходиться у відкритій частині «Електронного кабінету» за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check, доступ 24/7/365 без ідентифікації особи.

Для пошуку та перегляду фіскального касового чеку необхідно ввести: фіскальний номер РРО, дату та час видачі чеку (для традиційних РРО).

Пошук електронного чеку здійснюється за його фіскальним номером та датою.

Про податкову знижку на навчання

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що відповідно до Закону України від 03 липня 2018 року № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі - ПКУ) внесені зміни до п.п.166.3.3. ст.166 ПКУ, згідно з якими платник податку має право включати до податкової знижки у зменшення витрачені кошти на оплату навчання в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, сплачені платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення.

Отже оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або його член сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Для отримання права на податкову знижку громадянину України необхідно до 31 грудня 2019 року подати до контролюючих органів за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи, отримані у 2018 році.

Водночас повідомляємо, що для отримання податкової знижки за освітні послуги з закладом освіти - основним видом діяльності якого є надання освітніх послуг - має бути укладений договір, у якому зазначено хто надає послуги, їх отримувач, вартість таких послуг, строк надання та оплата підтверджена платіжними та розрахунковими документами.

Підтвердити витрати потрібно фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

Про декларування доходів громадян

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що з початку року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2018 року

Для подання декларації про доходи, отримані у минулому році, платник має звернутися до фіскальної служби за місцем своєї податкової адреси. При цьому податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

У разі якщо платник податку, відповідно до норм чинного законодавства, зобов’язаний (має право) надати річну декларацію, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), то ця форма звітності все одно подається до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. Окрім того, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою, то вона все одно повинна подавати декларацію до податкового органу за попередньою податковою адресою.

