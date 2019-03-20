Декларування доходів, отриманих за кордоном Суспільство | 20-03-2019, 16:22 0 193

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що громадяни, які в 2018 році отримували іноземні доходи, відповідно до п.п.170.11.1 п.170.11 ст.170 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Сума такого доходу включається до річного оподатковуваного доходу платника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків і військовим збором за ставкою1,5 відсотка.

Відповідно до абзацу першого п.п.170.11.2 п.170.11 ст.170 ПКУ платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, за нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Платник податку має визначити суму такого зменшення за зазначеними підставами в річній податковій декларації. Але це можливо лише за умови отримання від уповноваженого державного органу країни, де було одержано дохід, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Довідка має бути належним чином легалізована, якщо іншого не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Громадяни, які оформлюються на роботу на умовах укладання договорів «аутстафінгу» та отримують іноземні доходи від фірм - нерезидентів, також зобов’язані самостійно подати декларацію та сплатити вищевказані податки в Україні.

Декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до територіального органу фіскальної служби за місцем своєї реєстрації до 1 травня 2019 року.

Отримання податкової знижки на навчання

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що відповідно до Закону України від 03 липня 2018 року № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі - ПКУ) внесені зміни до п.п.166.3.3. ст.166 ПКУ, згідно з якими платник податку має право включати до податкової знижки у зменшення витрачені кошти на оплату навчання в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, сплачені платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення.

Отже оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або його член сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

За 2018 рік право на податкову знижку за оплачені освітні послуги, що надаються школами та дитячими садками можна отримати після 28 липня 2018 року. Документи для отримання компенсації за цей період слід подати до 31 грудня 2019 року.

Водночас хочемо повідомити, що для отримання податкової знижки за освітні послуги з закладом освіти має бути укладений договір, де зазначено хто надає послуги, їх отримувач, вартість таких послуг, строк надання та оплата підтверджена платіжними та розрахунковими документами.

Підтвердити витрати потрібно фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

Інформує про застосування РРО

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що реалізація палива на АЗС має здійснюватися із застосуванням зареєстрованого, опломбованого у встановленому порядку та переведеного у фіскальний режим роботи спеціалізованого реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) з роздрукуванням чеків установленої форми. При цьому, РРО можуть не застосовуватись лише при відпуску оптових партій пального, розрахунки за які здійснено шляхом безготівкового переказу коштів з рахунку на рахунок, або шляхом взаємозаліку, або пального, яке знаходиться на відповідальному зберіганні, за умови, коли такий відпуск здійснюється з ємкостей, спеціально призначених для зберігання та відпуску оптових партій пального.

Відповідно до ст.3 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями (далі – Закон №265), суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій (п.1 ст.3 Закону №265), видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції (п.2 ст. 3 Закону №265).

Разом з тим, п.12 ст.9 Закону №265 передбачено, що РРО не застосовуються, якщо в місці отримання товарів операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Згідно з п.2 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 №1442 із змінами та доповненнями (далі – Постанова №1442), роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу автозаправних станцій, які призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів.

Розрахунки за продані нафтопродукти здійснюються готівкою та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, талонів, відомостей на відпуск нафтопродуктів тощо) в установленому законодавством порядку. Разом з нафтопродуктами споживачеві в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ за установленою формою на повну суму проведеної операції, який підтверджує факт купівлі товару. У розрахунковому документі зазначається інформація про форму здійснення розрахунку. Розрахунки за продані нафтопродукти із застосуванням згідно з договорами талонів чи відомостей на відпуск нафтопродуктів здійснюються виключно через установи банків (п.10 Постанови №1442).

