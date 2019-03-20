«Сьогодні важливо повернути довіру людей до сфери охорони здоров’я», - Олег Синютка Суспільство | 20-03-2019, 19:24 0 96

Сьогодні, 20 березня, відбулась шоста звітно-виборна конференція Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України. Участь у заході взяли головні лікарі лікувально-профілактичних установ міста і області, голови профспілкових комітетів.



Із вітальним словом до присутніх звернувся голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Після українського війська, друга річ, яку ми мусимо в державі зробити - це освіта. І третьою річчю є сфера охорони здоров’я. За останні три роки реформи в сфері дійсно почали впроваджуватися, і звісно цей процес відбувається по різному. Друга річ де є сьогодні успіх - це трансформація первинної медичної ланки в сімейних лікарів. Адже здебільшого, з практики, коли в тебе виникає якесь запитання, то людина консультується в лікаря, якого знає і якому довіряє. І це пройшло сьогодні певні юридичні зміни. Але найголовніше, що сьогодні і про це приємно говорити, лікар сімейної медицини отримує уже 15-18, а подекуди і 20 тисяч гривень. І це реалії сьогоднішнього дня. І що ще краще, що разом із зарплатою сьогодні для цієї ланки розвивається інфраструктура. Це зокрема автомобілі та будівництво сімейних амбулаторій за новітнім зразком», - зазначив Олег Синютка.

Також очільник області зупинився на питаннях творення госпітальних округів, збереженні медичних кадрів, платних послуг в сфері охорони здоров’я.

«Сьогодні економіка повертається до стану в якому вона повинна бути. Економіка росте, сплачують до бюджету, за рахунок цього ми можемо підтягувати бюджетну сферу і з точки зору зарплати і з точки зору інвестицій. Можливостей сьогодні є багато. Але для того, щоб це реалізувати потрібна консолідація зусиль та трансформація. Спільна позиція дозволить втримати талановитих людей у сфері, дооснастити систему охорони здоров’я хорошою якісною апаратурою, інвестувати в систему охорони здоров’я капітальні вкладення. І найголовніше сьогодні - це повернути довіру наших людей до охорони здоров’я, а разом із довірою повернуться обов’язково ресурси»,- додав Олег Синютка.

В межах конференції порушили актуальні питання галузі, сформували робочі органи обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Українита прослухали звітну доповідь.

