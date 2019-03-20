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Розвиток мережі народних домів - у центрі наради із фахівцями галузі

Суспільство | 20-03-2019, 19:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    

Сьогодні, 20 березня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся із з керівниками народних домів Львівщини, аби поспілкуватися із фахівцями галузі щодо розвитку мережі.
«Народні доми відіграють важливу роль, адже люди живуть двома речами: роботою і особистим, що включає перш за все сім'ю, традиції, відпочинок. До цього треба додати якісну родзинку, аби життя в громадах вирувало. Колись наші пращурі, як було важко, створили Просвіту і та втримала націю. Зараз ми спільними зусиллями маємо продовжити розвиток держави, в тому числі шляхом розвитку народних домів», - зазначив Олег Синютка.
В межах наради перезентували роботу департаменту з питань культури щодо тенденції розвитку та роботи народних домів Львівської області.
"На тлі інших областей Львівщина лідирує за кількістю народних домів. У нас є 1399, а також є райони, які лідирують за мережею. Торік ми відкрили 2 нових народних доми, 229 ремонтували, а 15 відреставрували. До найкращого стандарту доведено 106 домів, де є відповідні приміщення, мультимедійне забезпечення, костюми тощо. Рівень проектів, які представляють народні доми, теж став вищим. Народні доми визначені як стратегічний напрям, адже зі 116 млн грн фінансування на культуру, 103 скерували на народні доми. В межах конкурсу мікропроектів торік майже 400 заявок було скеровано на отримання фінансування», - розповіла директор департаменту з питань культури Львівської ОДА Мирослава Туркало.
Під час зустрічі за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоїли художньому керівникові Палацу культури "Кристал" м. Новояворівськ Наталії Коваль, звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли директорові Жовківського районного центру дитячої та юнацької творчості, Львівська область Ірині Чурій, звання «Заслужений працівник культури України» - диригентові-хормейстеру, керівникові Народного самодіяльного хору «Нескорені» при Українській академії друкарства Сімович Богдані-Олександрі.
Окрім того, за плідну працю, високий професіоналізм, активну роботу з організації заходів, виїздів та промоції культури Львівщини вісьмом фахівцям галузі оголосили Подяку голови облдержадміністрації.
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