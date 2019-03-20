Аграрії Пустомитівщини активно готуються до проведення весняно-польових робіт Суспільство | 20-03-2019, 19:26 0 85



На Пустомитівщині відбулась зустріч з керівниками сільськогосподарських підприємств, головами фермерських господарств району з питань підготовки і проведення комплексу весняно-польових робіт та програм підтримки для сільськогосподарських виробників.



Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Павло Дигдало поінформував аграріїв про програми підтримки з бюджетів усіх рівнів у 2019 році. Він, зокрема зазначив, що з державного бюджету виділено 5,9 млрд грн. та у межах обласної програми на підтримку дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників цього року передбачено майже 20,6 млн. грн.

“У 2019 році розширено напрями підтримки Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва у Львівській області на 2016-2020 роки, зокрема, передбачено підтримку для суб’єктів господарювання у сфері органічного виробництва, бджільництва, рибництва” - наголосив Павло Дигдало.

Голова Пустомитівської райдержадміністрації Ігор Хрунь акцентував увагу на найбільш актуальних питаннях проведення комплексу весняно-польових робіт в районі.

В свою чергу начальник відділу агропромислового розвитку Пустомитівської райдержадміністрації Ігор Либик проінформував про хід проведення весняно-польових робіт та програми підтримки аграріїв з районного бюджету. У 2019 році районною Комплексною програмою підтримки та розвитку агропромислового комплексу Пустомитівського району на 2018-2020 роки виділено 500 тис. грн. які спрямовані на виплату дотації за утримання 3 і більше корів та відшкодування вартості штучного осіменіння.

Ще одним напрямком підтримки є реалізація проекту секторальної підтримки “Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластеру “ГорбоГори”. Про впровадження проекту присутніх ознайомив голова спостережної ради агротуристичного кластеру Антон Мільчевич.

Крім цього, на заході розглядали питання щодо дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці суб’єктами господарювання. Легалізацію виплати заробітної плати, офіційне працевлаштування найманих працівників, умови участі у Програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області та кредитуванні підприємств через державні банки.

