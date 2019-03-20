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На Старосамбірщині відремонтували понад 60 кілометрів доріг
|Суспільство | 20-03-2019, 19:28
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Упродовж 2016-2018 років на Старосамбірщині провели ремонт автомобільних доріг з влаштуванням суцільного верхнього шару протяжністю 60,7 км. Про це сьогодні, 20 березня, під час звіту розповів голова Старосамбірської РДА Іван Грись.
На це в межах Програми розвитку дорожньої інфраструктури з обласного бюджету виділили 20,2 млн грн.
Відтак провели ремонтні роботи на ділянках доріг: Львів – Самбір – Ужгород, Нижанковичі – Стрий (ділянка Хирів – Добромиль), Нагірне – Добромиль, Стрілки – Новий Кропивник, Тершів – Лаврів – Грозьово, Мшанець – Стрілки, Терло – Стрільбичі, Старий Самбір – Кобло, Терло – Максимівка.
Також за рахунок коштів перевиконання показників митних зборів відремонтували автодорогу Львів – Самбір – Ужгород в межах району та дорогу Нагірне – Добромиль. Окрім цього в с. Підмостичі на автомобільній дорозі Нижанковичі-Стрий провели ремонт настилу моста.
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