Торік на Старосамбірщині провели реконструкцію та ремонт навчальних закладів Суспільство | 20-03-2019, 19:31 0 88

Торік на Старосамбірщині провели роботи з покращення стану будівель освітньої сфери. Про це сьогодні, 20 березня, під час звіту розповів голова Старосамбірської РДА Іван Грись.



Участь у звіті взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Зокрема, провели реконструкцію спортивного залу ОЗНЗ-ЗСШ І-ІІІст. м.Добромиль, капітальний ремонт даху Старосолянського НВК «ЗНЗІ-ІІІ ст. – ДНЗ, капітальний ремонт приміщення ОЗНЗ-Стиросамбірська ЗСШ І-ІІІ ст. ім. Героя України Богдана Сольчаника, капітальний ремонт їдальні Білицької ЗСШ І-ІІ ст, капітальний ремонт Топільницького НВК, капітальний ремонт в Мурованській ЗСШ І-ІІ ст, ЗСШ І-ІІ ст с Бусовисько (капітальний ремонт паливної системи із заміною твердопаливних котлів), ЗСШ І-ІІ ст с Княжпіль (капітальний ремонт будівлі), ЗЗСО І-ІІІ ст -ліцей м Хирова (капітальний ремонт системи опалення із заміною котла), НВК-ЗНЗ І-ІІІ ст с Скелівка (капітальний ремонт покрівлі), ОЗНЗ «Старосамбірська ЗСШ І-ІІ ст. №1» (капітальний ремонт санвузлів), НВК-ЗНЗ І-ІІІст с Велика Лінина ( капітальний ремонт покрівлі,перекриття даху), Старосамбірська ЗСШ І-ІІІс. №2 (капітальний ремонт фасаду).

Також в районі створили опорний навчальний заклад.

«Важливим було прийняття рішення Старосамбірською районною радою про створення опорних навчальних закладів. Це зокрема «Опорний загальноосвітній навчальний заклад - Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів м. Добромиль Старосамбірського району Львівської області» із такими філіями: ЗСШ І-ІІ ст. ім. Катерини Денис с.Мігово, ЗСШІ-ІІ ст. ім. Дмитра Хадая с.Княжпіль,І-ІІ ст. ім. Богдана Цицика с.Солянуватка,І-ІІ ст. с.Тернава, ЗСШ І-ІІ ст. с. П’ятниця, ЗСШ І ст. с.Губичі, ЗСШ І ст. с.Передільниця», - розповів Іван Грись.

Окрім цього надали фінансову автономію опорним закладам освіти: опорний загальноосвітній навчальний заклад - «Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів м. Добромиль, опорний загальноосвітній навчальний заклад - «Старосамбірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника, опорний загальноосвітній навчальний заклад - «Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів м. Хирів, опорний загальноосвітній навчальний заклад - «Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів ім. о. Михайла Вербицького с. Стрілки .



