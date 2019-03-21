ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, 3 поранених...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 21/03/2019 На Львівщині екс-керівника банку засуджено до 9 років позбавлення волі за вчинення низки злочинів проти власності...>> Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...>> Онук, який позбавив життя рідну бабусю, постане перед судом...>> BMW прогнозує зниження прибутку. Хоче зекономити 12 мільярдів євро...>> Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...>> Москалькова схвалила камеру, в якій сидить Вишинський...>> Курс гривні стабілізувався після тривалого падіння...>> Киянку оштрафували за сина, який цькував однокласника...>> Він робить свою роботу щоб ви, жили у мирі і спокої...>> Чоловіку, який повідомив, що Головний залізничний вокзал Львова заміновано, обрали запобіжний захід...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Онук, який позбавив життя рідну бабусю, постане перед судом...
21-03-2019, 10:32  >>> 
У Червонограді судитимуть викрадача автомобіля...
20-03-2019, 09:57  >>> 
Львів’янина, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження своїй співмешканці, ув’язнили на 5 років і 6 місяців...
19-03-2019, 12:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 

ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, 3 поранених

Суспільство | 21-03-2019, 07:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
Минулої доби бойовики 11 разів обстріляли позиції ОС, 10 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 3 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 21 березня.

Підкреслюється, що окупанти 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 74 міни.

"Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкового ракетного комплексу, витративши п'ять керованих ракет, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - заявили у штабі.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Лебединське; зі снайперської зброї - у районі міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів - у районі населеного пункту Новолуганське.

Двічі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля села Старий Айдар;
з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - у районі села Катеринівка.

Із мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 - у районі населеного пункту Троїцьке; з мінометів 82-го калібру - поблизу населених пунктів Піщане та Станиця Луганська; з протитанкового ракетного комплексу - у районі населеного пункту Хутір Вільний.

За даними розвідки, 20 березня вогнем у відповідь двох бойовиків було ліквідовано та п'ятьох поранено. Також знищено склад з боєприпасами та один військовий автомобіль окупантів.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
   Новини по темі: Суспільство
Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...
21-03-2019, 10:33  >>> 
Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...
21-03-2019, 10:28  >>> 
Киянку оштрафували за сина, який цькував однокласника...
21-03-2019, 09:50  >>> 
Він робить свою роботу щоб ви, жили у мирі і спокої...
21-03-2019, 09:49  >>> 
Майже 5 га земель на Мостищині прокуратура повернула територіальній громаді...
21-03-2019, 09:45  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, 3 поранених...
21-03-2019, 07:52  >>> 
Більшість американців хоча б частково впевнені у розслідуванні щодо РФ - опитування...
21-03-2019, 07:48  >>> 
   АктуальноАктуально
Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: кількість жертв зросла до 49...
15-03-2019, 11:45  >>> 
На Львівщині далі дме шалений вітер, який вже накоїв лиха в Україні...
11-03-2019, 09:43  >>> 
Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби...
08-03-2019, 11:20  >>> 
   ПолітикаПолітика
На Львівщині екс-керівника банку засуджено до 9 років позбавлення волі за вчинення низки злочинів проти власності...
21-03-2019, 10:34  >>> 
Москалькова схвалила камеру, в якій сидить Вишинський...
21-03-2019, 09:51  >>> 
Аваков про плани Саакашвілі повернутися в Україну: Його навіть не пустять в літак...
21-03-2019, 07:46  >>> 
   Діловий світДіловий світ
BMW прогнозує зниження прибутку. Хоче зекономити 12 мільярдів євро...
21-03-2019, 10:31  >>> 
Курс гривні стабілізувався після тривалого падіння...
21-03-2019, 09:51  >>> 
Міжнародний аеропорт Бухареста виправив Kiev на Kyiv...
21-03-2019, 07:47  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...
21-03-2019, 10:33  >>> 
Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...
21-03-2019, 10:28  >>> 
Киянку оштрафували за сина, який цькував однокласника...
21-03-2019, 09:50  >>> 
   ВладаВлада
Трамп закликав оприлюднити звіт спецпрокурора Мюллера...
21-03-2019, 07:51  >>> 
Нова Зеландія після теракту у мечетях заборонила усі види напівавтоматичної зброї...
21-03-2019, 07:49  >>> 
Трамп розповів, скільки військових США залишиться у Сирії...
21-03-2019, 07:44  >>> 
   КультураКультура
У музичному флешмобі до Дня українського добровольця взяв участь хор ансамблю Держприкордонслужби...
14-03-2019, 19:51  >>> 
ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...
12-03-2019, 16:31  >>> 
У селі Лисовичі на Стрийщині відкрили Народний дім...
07-03-2019, 18:26  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:34 На Львівщині екс-керівника банку засуджено до 9 років позбавлення волі за вчинення низки злочинів проти власності
10:33 Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині
10:32 Онук, який позбавив життя рідну бабусю, постане перед судом
10:31 BMW прогнозує зниження прибутку. Хоче зекономити 12 мільярдів євро
10:28 Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан
09:51 Москалькова схвалила камеру, в якій сидить Вишинський
09:51 Курс гривні стабілізувався після тривалого падіння
09:50 Киянку оштрафували за сина, який цькував однокласника
09:49 Він робить свою роботу щоб ви, жили у мирі і спокої
09:46 Чоловіку, який повідомив, що Головний залізничний вокзал Львова заміновано, обрали запобіжний захід

   Анонси
В «Укрінформі» відбудеться брифінг про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів...
14-03-2019, 10:02  >>> 
Відкрито реєстрацію на дитячі забіги під час 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon...
11-03-2019, 15:54  >>> 
Шановні деревообробники - учасники аукціонних торгів з продажу необробленої деревини !...
11-03-2019, 10:41  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования