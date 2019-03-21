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Майже 5 га земель на Мостищині прокуратура повернула територіальній громаді
|Суспільство | 21-03-2019, 09:45
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Мостиським районним судом Львівської області у січні 2019 року задоволено дві заяви Городоцької місцевої прокуратури про визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.
Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину (земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 4,88 га вартістю понад 4,7 млн грн) передати у власність територіальній громаді Малнівськоволянської сільської ради.
Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.
Відтак, після набрання рішеннями судів законної сили, завдяки заходам, вжитих прокуратурою на стадії їх реального виконання, вже у березні цього року вказані території повернуто у комунальну власність.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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