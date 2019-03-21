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Він робить свою роботу щоб ви, жили у мирі і спокої

Суспільство | 21-03-2019, 09:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 42 42    
Він робить свою роботу щоб ви, жили у мирі і спокої

Майже кожного дня він своїми руками тримає свою смерть. Від відчуває її холодний метал і зрадницький пластик. Та знає, що перший неправильний рух означатиме, що жінка з косою перемогла. Але він не дасть їй такого шансу, бо він професіонал своєї справи.
Командир саперного відділення однієї з бригад, що зараз тримають оборону на луганському напрямку сержант Володимир Москаленко до військкомату прийшов не ховаючись за спідницю дружини. Під час відбіркової комісії спеціалісти звернули увагу на аналітичний склад розуму, та спокійний характер. Тому і запропонували йому піти у сапери. Після підготовки у Кам’янець –Подільському Володимир потрапив до свого підрозділу. І вже наступного дня пішов на своє перше бойове розмінування.
Найважче, це розмінування саморобних вибухових пристроїв, - каже Володимир. – З ними тут, на сході України, доводиться стикатись доволі часто. І відчутно, що їх придумували, та створювали знавці вибухової справи, а не якісь прості селяни.
Сьогодні земля Луганщини, волею кремлівських політиків, рясно всіяна різноманітними типами мін, більшість з яких заборонена всіма міжнародними конвенціями.
Я хочу ще раз звернутись до людей, - попросив Володимир. – Починається весна, походи в ліс, роботи в полі. Якщо ви бачите щось незрозуміле, не чіпайте. Викличне поліцію, і саперну групу. А ще краще утримайтеся від відпочинку і прогулянок там, де йшли активні бойові дії. Бо першими там мають пройти сапери. Ми маємо ризикнути своїм життям, щоб ви жили в мирі і спокої.
А ще Володимир просить не чіпати коштовні чи красиві речі, які нібито лежать на дорозі чи у під’їзді. Просить зрозуміти, що нібито гаманець з грошима, чи рюкзак з якого виглядає ноутбук можуть стати фатальною пасткою для вас.
За свою роботу Володимир поки що не отримав державних нагород, лише саперні відзнаки. Але найкращою його нагородою є те, що кожного дня, завдяки кропіткій і небезпечній праці цієї людини, земля Луганщини стає безпечнішою.
Тарас Грень.
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