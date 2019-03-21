Киянку оштрафували за сина, який цькував однокласника Суспільство | 21-03-2019, 09:50 0 45 На матір школяра, який вдарив та ображав однолітка, складено адміністративний протокол за фактом булінгу.



Суд призначив покарання матері неповнолітнього у вигляді штрафу в 850 гривень, повідомляє поліція Києва.



Співробітникам Шевченківського райуправління поліції поскаржилися батьки школяра і розповіли, що однокласник б’є їхнього сина, при цьому нецензурно висловлюється на його адресу в присутності інших.



Правоохоронці поспілкувались із учнями та батьками, а також із викладачами закладу.



"Педагоги повідомили, що адміністрація школи неодноразово проводила з батьками порушника бесіди щодо поведінки їхнього сина під час уроків та використання нецензурної лексики", – йдеться у повідомленні.



Працівники ювенальної превенції Шевченківського управління поліції склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (булінг – цькування – учасника освітнього процесу).



Окрім того, ювенальні поліцейські провели школярам лекцію щодо норм поведінки та запобігання насиллю серед дітей.



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Нагадаємо:



18 грудня 2018 року Верховна Рада запровадила штрафи за цькування в навчальних закладах: закон про протидію булінгу передбачає штрафи до 3400 гривень.

У березні 2019 року учня вперше в історії України покарали штрафом за цькування вчителя.

