|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Киянку оштрафували за сина, який цькував однокласника
|Суспільство | 21-03-2019, 09:50
| 0 45
|
|На матір школяра, який вдарив та ображав однолітка, складено адміністративний протокол за фактом булінгу.
Суд призначив покарання матері неповнолітнього у вигляді штрафу в 850 гривень, повідомляє поліція Києва.
Співробітникам Шевченківського райуправління поліції поскаржилися батьки школяра і розповіли, що однокласник б’є їхнього сина, при цьому нецензурно висловлюється на його адресу в присутності інших.
Правоохоронці поспілкувались із учнями та батьками, а також із викладачами закладу.
"Педагоги повідомили, що адміністрація школи неодноразово проводила з батьками порушника бесіди щодо поведінки їхнього сина під час уроків та використання нецензурної лексики", – йдеться у повідомленні.
Працівники ювенальної превенції Шевченківського управління поліції склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (булінг – цькування – учасника освітнього процесу).
Окрім того, ювенальні поліцейські провели школярам лекцію щодо норм поведінки та запобігання насиллю серед дітей.
Читайте також: Звідки береться булінг і що з ним робити
Нагадаємо:
18 грудня 2018 року Верховна Рада запровадила штрафи за цькування в навчальних закладах: закон про протидію булінгу передбачає штрафи до 3400 гривень.
У березні 2019 року учня вперше в історії України покарали штрафом за цькування вчителя.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...
|21-03-2019, 10:33
| >>>
|Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...
|21-03-2019, 10:28
| >>>
|Киянку оштрафували за сина, який цькував однокласника...
|21-03-2019, 09:50
| >>>
|Він робить свою роботу щоб ви, жили у мирі і спокої...
|21-03-2019, 09:49
| >>>
|Майже 5 га земель на Мостищині прокуратура повернула територіальній громаді...
|21-03-2019, 09:45
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, 3 поранених...
|21-03-2019, 07:52
| >>>
|Більшість американців хоча б частково впевнені у розслідуванні щодо РФ - опитування...
|21-03-2019, 07:48
| >>>
|
| Останні новини
|
|10:34
|На Львівщині екс-керівника банку засуджено до 9 років позбавлення волі за вчинення низки злочинів проти власності
|10:33
|Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині
|10:32
|Онук, який позбавив життя рідну бабусю, постане перед судом
|10:31
|BMW прогнозує зниження прибутку. Хоче зекономити 12 мільярдів євро
|10:28
|Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан
|09:51
|Москалькова схвалила камеру, в якій сидить Вишинський
|09:51
|Курс гривні стабілізувався після тривалого падіння
|09:50
|Киянку оштрафували за сина, який цькував однокласника
|09:49
|Він робить свою роботу щоб ви, жили у мирі і спокої
|09:46
|Чоловіку, який повідомив, що Головний залізничний вокзал Львова заміновано, обрали запобіжний захід