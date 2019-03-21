Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан Суспільство | 21-03-2019, 10:28 0 17 У Державній міграційні службі України заявили, що з 1 січня 2015 року по 1 лютого 2019 року 140295 жителів окупованого Криму отримали паспорт громадянина України для виїзду за кордон.



Про це повідомляє ГО "КримСОС".



Крім того зазначається, що ще 1416 чоловік оформили паспорт громадянина України у формі ID-карти по досягненню 14-ти і 16-ти років, в період з 1 січня 2016 по 1 лютого 2019 року.



Повідомляється, що ще 28477 кримчан пройшли процедуру вклеювання фото в паспорт по досягненню 25-ти і 45-ти років, в період з 1 січня 2015 по 1 лютого 2019 року.



Нагадаємо:



На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі".

Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Їздити за кордон жителі окупованого Криму можуть лише за паспортами України, оскільки у світі не визнають російське громадянство кримчан.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявляли, що це нібито "утиск прав кримчан"