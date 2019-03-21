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Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині
|Суспільство | 21-03-2019, 10:33
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Прокуратурою Львівської області підтримано державне обвинувачення у суді стосовно 27-річного слідчого одного із районних відділів поліції, який вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Встановлено, що в серпні 2017 року, слідчий вимагав та отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди.
За вказані кошти правоохоронець обіцяв мешканці Самбірського району закрити кримінальне провадження стосовно її сина.
Самбірським міськрайонним судом Львівської області чоловіка визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади.
Крім цього, поліцейського позбавлено спеціального звання старшого лейтинанта поліції.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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