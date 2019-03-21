Оприлюднено Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Суспільство | 21-03-2019, 11:44 0 220 Повідомляємо, що на офіційному веб-порталі ДФС України розміщено інформацію про нормативну грошову оцінку земель (за даними офіційного веб-сайту Держгеокадастру) – Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (станом на 01.01.2019). Основними завданнями створення Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є:

- систематизація актуальної інформації про рік останнього проведення нормативної грошової оцінки земель кожного населеного пункту України та його середню (базову) вартість, дату та номер рішення місцевої ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, розрахункову площу та чисельність населення, кошторисну вартість робіт, значення регіональних та зональних коефіцієнтів оцінки;

- забезпечення розробників технічної документації із нормативної грошової оцінки земель населених пунктів матеріалами для аналізу результатів оцінки населених пунктів, визначення співвідношення отриманих результатів по землях однотипних груп населених пунктів у різних регіонах країни, що дозволить підвищити якість виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, унеможливить штучне заниження або завищення такої оцінки;

- забезпечення аналізу та прогнозування органами місцевого самоврядування економічного ефекту застосування нормативної грошової оцінки залежно від року її проведення в частині наповнення місцевих бюджетів;

- стимулювання своєчасного оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до вимог ст. 18 Закону України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про оцінку земель» із змінами та доповненнями (далі - Закон № 1378);

- забезпечення відкритості результатів нормативної грошової оцінки земель населених пунктів для широкого загалу.

Слід зазначити, що проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів регулюється Законом № 1378. Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено ст. 13 Закону № 1378, а періодичність її проведення - щонайменш один раз на 5 - 7 років (повторна нормативна грошова оцінка) - ст. 18 Закону № 1378. У 2013 році в Україні на 100 % завершено проведення нормативної грошової оцінки земель усіх населених пунктів відповідно до ст. 13 Закону № 1378.

Інформація про нормативну грошову оцінку земель (за даними офіційного веб-сайту Держгеокадастру) міститься за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/325490.html.

ДФС у Закарпатській області