Відповідальність, яка передбачена за порушення законодавства про працю (Личаківське управління) Суспільство | 21-03-2019, 16:09 0 86



Нещодавно у приміщенні ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч з підприємцями району, яку проводив заступник начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Павелко Юрій Романович.

В ході даної зустрічі присутніх було проінформовано, що посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Так, відповідно до законодавства, юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, у таких випадках:

- при фактичному допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлені працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та при виплаті заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

Підсумовуючи зустріч, посадовець наголосив, що нелегальна трудова діяльність – це відповідальність перед законом як роботодавця, так і працівника. За порушення трудового законодавства законом передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Оформлення трудових відносин у законодавчо встановленому порядку, офіційне отримання заробітної плати – це гарантоване право на відпочинок, забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі, державний захист від незаконного звільнення.



Сектор організаційного забезпечення

Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області



