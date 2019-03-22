|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ДТП в Києві: Кличко обіцяє перевірку підприємства, якому належить маршрутка
|Суспільство | 22-03-2019, 06:59
| 0 91
|
|Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що покарання за ДТП, яке сталося біля метро "Дорогожичі", має нести не тільки водій маршрутки.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Кличка в Facebook.
"Розслідування трагедії, що сталася сьогодні біля метро Дорогожичі, має бути відкритим і відбутися в стислі терміни", - заявив він.
"Я щиро співчуваю постраждалим, за життя яких зараз борються медики. І хочу запевнити, усі винні, не тільки водій, понесуть покарання. Я ініціюю перевірку підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені", - запевнив мер Києва.
Варто зазначити, що ДТП сталося за участі маршрутного таксі №155 КП "Київпастранс".
Нагадуємо:
У столиці біля станції метро "Дорогожичі" водій маршрутки збив трьох людей, які переходили дорогу на пішоходному переході на зелений сигнал світлофора.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|З 14 квітня українці зможуть їздити без віз до Таїланду – МЗС...
|22-03-2019, 10:05
| >>>
|У поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах кинули гранату...
|22-03-2019, 10:04
| >>>
|Мешканець Стрия, який до смерті побив власну дружину проведе 7 років і 6 місяців за ґратами...
|22-03-2019, 10:02
| >>>
|На Львівщині проголошено вирок чоловіку, який ухилявся від призову...
|22-03-2019, 10:02
| >>>
|Війна на сході: 7 обстрілів, загинув боєць ООС, окупанти отримали відповідь...
|22-03-2019, 08:19
| >>>
|В результаті вибуху на хімзаводі в Китаї загинули десятки людей...
|22-03-2019, 07:00
| >>>
|ДТП в Києві: Кличко обіцяє перевірку підприємства, якому належить маршрутка...
|22-03-2019, 06:59
| >>>
|