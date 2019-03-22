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В результаті вибуху на хімзаводі в Китаї загинули десятки людей
|Суспільство | 22-03-2019, 07:00
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|На хімічному заводі в східному Китаї стався потужний вибух, в результаті загинуло не менше 47 осіб.
Про це пише AFP.
Вибух був настільки сильним, що він, очевидно, викликав невеликий землетрус, зруйнував кілька заводських будівель і розбив вікна будинків, що знаходяться в декількох кілометрах від заводу.
Як повідомляє влада міста, понад 600 осіб отримують медичну допомогу. Серед них не менше 90 отримали серйозні поранення.
На місце події були відправлені сотні рятувальників, а з місця вибуху евакуйовано понад 3000 осіб.
При цьому, як повідомляється, чиновники, які розслідують причину аварії, заявили про затримання кількох людей поліцією.
Завод належав компанії Tianjiayi Chemical, заснованій в 2007 році. На заводі працювало 195 співробітників.
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