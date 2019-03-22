В результаті вибуху на хімзаводі в Китаї загинули десятки людей Суспільство | 22-03-2019, 07:00 0 90 На хімічному заводі в східному Китаї стався потужний вибух, в результаті загинуло не менше 47 осіб.



Про це пише AFP.



Вибух був настільки сильним, що він, очевидно, викликав невеликий землетрус, зруйнував кілька заводських будівель і розбив вікна будинків, що знаходяться в декількох кілометрах від заводу.

Як повідомляє влада міста, понад 600 осіб отримують медичну допомогу. Серед них не менше 90 отримали серйозні поранення.



На місце події були відправлені сотні рятувальників, а з місця вибуху евакуйовано понад 3000 осіб.



При цьому, як повідомляється, чиновники, які розслідують причину аварії, заявили про затримання кількох людей поліцією.



Завод належав компанії Tianjiayi Chemical, заснованій в 2007 році. На заводі працювало 195 співробітників.