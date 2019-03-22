Війна на сході: 7 обстрілів, загинув боєць ООС, окупанти отримали відповідь Суспільство | 22-03-2019, 08:19 0 72 Минулої доби противник сім разів порушив режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.





Про це повідомляє прес-центр ООС



Російсько-окупаційні війська витратили 40 мін калібрів 120 та 82 мм. Також бойовики обстрілювали українські позиції з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї – у районі населених пунктів Широкине та Авдіївка.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили п'ять обстрілів українських позицій.



З мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї терористи стріляли у районі населеного пункту Хутір Вільний.



Також міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатометі та стрілецьку зброю ворог застосував поблизу селища Золоте-4.



З автоматичних станкових гранатометів окупанти стріляли біля населеного пункту Південне, з мінометів 120-го та 82-го калібрів – у районі села Кримське, зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Станиця Луганська.



Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.



Як повідомляється, на всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши шістьох окупантів.



Також вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищено військовий автомобіль противника.



Станом на 7:00 22 березня противник обстріляв опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-1 з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення. Підрозділ, який був обстріляний, відповів адекватним вогнем. Втрати окупантів уточнюються.