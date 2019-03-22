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З 14 квітня українці зможуть їздити без віз до Таїланду – МЗС
|Суспільство | 22-03-2019, 10:05
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|З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз на термін до 30 днів.
Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), уточнює Департамент консульської служби МЗС України
Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у дипломатичному представництві або консульській установі.
Департамент нагадує мандрівникам про необхідність застрахуватися і дотримуватися законодавства іншої країни під час перебування на її території.
Нагадаємо, про запровадження безвізу з Таїландом повідомлялося ще в листопаді.
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