Закарпатські митники вилучили «Mercedes-Benz 313CDI» через приховані 430 пачок «Marlboro» Суспільство | 22-03-2019, 11:45 0 82



Сьогодні, 22 березня 2019 року, на митному посту «Тиса» працівники Закарпатської митниці ДФС спільно з прикордонниками припинили незаконне вивезення до Італії тютюнових виробів.

Незаконно переміщував цигарки громадянин України, який заїхав на митний посту на «MERCEDES – BENZ 313CDI» з вітчизняною реєстрацією. Українець прямував у приватних справах до Італії. Формою проходження митного контролю він обрав «зелений коридор». При усному опитуванні співвітчизник заперечив наявність у нього будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, працівники митниці вивели транспортний засіб із загального потоку для проведення митного огляду в боксі поглибленого огляду.

В ході здійснення поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили приховані від митного контролю 430 пачок «MARLBORO GOLD». Тютюнові вироби були приховані у спеціально виготовленому кустарним способом тайнику, що знаходився у середині паливного баку.

Вартість виявлених тютюнових виробів становить майже 17 тис. грн, вартість автомобіля – майже 270 тис. грн.

Громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ, а саме обладнаних та пристосованих конструктивних ємностей, які попередньо піддавалися розбиранню та монтажу, з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, автомобіль та цигарки вилучено.

ДФС у Закарпатській області

