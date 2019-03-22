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Закарпатські митники вилучили миючі засоби, кавоварки, міксери та алкоголь

Суспільство | 22-03-2019, 16:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 21 21    

На митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення товарів, які перевищують неоподатковану норму та є обмеженими для переміщення через митний кордон України.
На митний пост громадянин України заїхав пасажирським мікроавтобусом «Mercedes-Benz Vito» з українською реєстрацією. Співвітчизник повертався з Словаччини, де перебував у приватних справах.
Формою проходження митного контролю громадянин обрав «зелений коридор». При усному опитуванні він заперечив наявність будь-яких товарів в обсягах, що підлягають оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони, або обмеження щодо ввезення на митну територію України.
На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб митники вивели з загального потоку «зеленого коридору» для проведення митного огляду на оглядовий майданчик. В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина працівники митниці виявили товари іноземного виробництва, а саме: 140 упаковок миючих засобів, загальною вагою 201,6 кг, 16 кавоварок торгівельної марки «Delonghi», 44 міксери типу «Блендер» торгівельної марки «KENWOOD» та 300 пляшок алкогольних напоїв.
Виявлене знаходилось у багажному відсіку автомобіля. Доступ до нього нічим не утруднювався. Все це українець визнав своєю власністю.
Таким чином, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто у громадянина під час митного контролю виявлено товар, який перевищує неоподатковану норму переміщення через митний кордон України та є обмеженим до переміщення через митний кордон України.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, товари вилучено до рішення суду.
ДФС у Закарпатській області
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