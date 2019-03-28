Telegram дозволив видаляти переписку в будь-який момент Суспільство | 25-03-2019, 10:07 0 109 У месенджері Telegram з'явилася можливість видаляти повідомлення, навіть надіслані співрозмовником, без обмежень часу.



Про це повідомляється в блозі месенджера.



"Тепер користувачі зможуть видаляти будь-які свої повідомлення в будь-який момент, у тому числі для співрозмовника. Можна також видалити повністю особисті листування в обох співрозмовників", – йдеться в повідомленні.



Подібна функція з'явилася ще в 2017 році, однак тоді вона давала можливість видаляти лише власні повідомлення протягом 48 годин, зазначає "Укрінформ".



Крім того, тепер користувач в налаштуваннях конфіденційності може відключити перехід на свій профіль за іменем при пересиланні повідомлень. У такому випадку з'являлося посилання на профіль відправника.



Також можна відключити відображення аватарок профілю в Telegram.



Тепер за бажання користувач месенджера може зробити так, що його співрозмовник ніколи не зможе довести, що він щось написав.