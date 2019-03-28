Міністерство у Німеччині під критикою через "сексистську" рекламу безпеки велоїзди Суспільство | 25-03-2019, 10:08 0 120 Німецьке міністерство звинуватили у сексизмі через рекламу про безпечну велоїзду, в якій зображена модель в бюстгалтері.



Як повідомляє The Guardian, звинувачення з’явились у зв’язку з рекламною кампанією міністерства транспорту, яка спрямована на те, щоб переконати велосипедистів носити шоломи.



У рекламі зображена модель, одягнена лише в спортивний шолом і нижню білизну, зі слоганом "Схожий на лайно. Але рятує мені життя".





Реклама повинна бути розміщена на білбордах з вівторка, але вона вже викликала критику з боку жіночого крила Соціал-демократичної партії, яка вимагає, щоб рекламна кампанія була зупинена.



"Бентежно, по-дурному і по-сексистськи те, що міністр транспорту продає свою політику, використовуючи оголену шкіру", - сказала в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag глава крила Марія Нойкл.