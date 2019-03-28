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В Ізраїлі ракета зруйнувала дім – Нетаньяху скоротив візит до США
|Суспільство | 25-03-2019, 10:09
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|У житловий будинок у центрі Ізраїлю вранці в понеділок вдарила ракета, випущена з Сектора Газа, – і поранила щонайменше 7 людей, зокрема двох немовлят.
Про це з посиланням на ізраїльську армію повідомляє "The Times of Israel".
Будинок у місті Мішмерет майже зрівняло з землею.
Зруйнований ракетою будинокй у місті Мішмерет
Зруйнований ракетою будинокй у місті Мішмерет
TIMESOFISRAEL.COM
За даними армії, сигнал повітряної тривоги пролунав приблизно о 5:20 ранку над районами Шарон і Емек Хеферу на північ від Тель-Авіва.
У зв'язку з обстрілом прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху перервав свою поїздку в Сполучені Штати Америки.
"Це був злочинний напад на Ізраїль, і ми відповімо рішуче", – пообіцяв він.
Нетаньяху сказав, що пробуде в Вашингтоні до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок – і одразу після цього повернеться до Ізраїлю.
Як очікується, в Білому домі підпишуть наказ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.
Минулого тижня з Сектора Газа також були випущені дві ракети по Тель-Авіву, що тоді розцінили як помилку терористичного угрупування ХАМАС.
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