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Податкові борги за два місяці 2019 року на Львівщині зменшено на 62,5 млн гривень
|Суспільство | 25-03-2019, 11:01
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Як повідомили в управлінні погашення боргу Головного управління ДФС у Львівській області в результаті заходів, які провело управління погашення боргу та відокремлені підрозділи ГУ ДФС у Львівській області, протягом січня-лютого 2019 року погашено 62,5 млн. грн. податкового боргу, в тому числі: живими коштами – 57,6 млн. гривень; списано боргів – на суму 4,9 млн. гривень.
З метою його скорочення з початку року вжито ряд заходів, в тому числі:
- описано майна в податкову заставу на суму 328,3 млн. гривень;
- направлено 25 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 16,7 млн. грн., судами задоволено 1 позов на суму 0,5 млн. грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 21,0 млн. гривень.
На 01 березня 2019 року податковий борг на Львівщині становив 3 355,5 млн. гривень. З початку року податковий борг зменшився на 42,6 млн. гривень.
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