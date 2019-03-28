Податкові борги за два місяці 2019 року на Львівщині зменшено на 62,5 млн гривень Суспільство | 25-03-2019, 11:01 0 117

Як повідомили в управлінні погашення боргу Головного управління ДФС у Львівській області в результаті заходів, які провело управління погашення боргу та відокремлені підрозділи ГУ ДФС у Львівській області, протягом січня-лютого 2019 року погашено 62,5 млн. грн. податкового боргу, в тому числі: живими коштами – 57,6 млн. гривень; списано боргів – на суму 4,9 млн. гривень.

З метою його скорочення з початку року вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму 328,3 млн. гривень;

- направлено 25 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 16,7 млн. грн., судами задоволено 1 позов на суму 0,5 млн. грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 21,0 млн. гривень.

На 01 березня 2019 року податковий борг на Львівщині становив 3 355,5 млн. гривень. З початку року податковий борг зменшився на 42,6 млн. гривень.

