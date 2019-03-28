У РАМКАХ ОПЕРАЦІЇ «МІГРАНТ» ЗАТРИМАНО ГРУПУ ОСІБ З НЕПАЛУ Суспільство | 25-03-2019, 11:02 0 124

Учора біля українсько-польського кордону військовослужбовці Львівського загону спільно з Нацполіцією не допустили порушення державного кордону шістьма іноземцями.

Про виявлення групи невідомих осіб на околиці с. Нагачів військовослужбовців відділення «Грушів» повідомили члени громадського формування. Не гаючи часу, наряд у складі співробітників Держприкордонслужби та Національної поліції, неподалік держрубежу затримав шістьох громадян Непалу. Іноземців, які мали при собі документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності.



Прес – служба Львівського прикордонного загону

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