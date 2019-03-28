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Через приховані цигарки закарпатські митники вилучили в іноземця та українки автомобілі

Суспільство | 25-03-2019, 12:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 119 119    
Через приховані цигарки закарпатські митники вилучили в іноземця та українки автомобілі
Через приховані цигарки закарпатські митники вилучили в іноземця та українки автомобілі

У неділю, 24 березня 2019 року, на митних постах «Малий Березний» та «Косонь» працівники Закарпатської митниці ДФС спільно з прикордонниками припинили незаконне вивезення з України тютюнових виробів.
На митному посту «Малий Березний» цигарки переміщував автомобілем «Fiat Ducato» з іноземною реєстрацією громадянин Польщі, а на митному посту «Косонь» – громадянка України на автомобілі «Mercedes-Benz» з українською реєстрацією.
Поляк проходив митний контроль смугою «червоний коридор», а українка – через «зелений».
При усному опитуванні громадяни заявляли, що не переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, приховані від митного контролю, оподаткуванню митними платежами чи такі, що підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо переміщення через митний кордон України.
На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортні засоби митники направили в бокс для проведення повного митного огляду.
Під час проведення митного огляду «Fiat Ducato» спрацювала службова собака Рамсі, що стало підставою для проведення поглибленого митного огляду. У спеціально виготовленому тайнику митники виявили приховані від митного контролю 1083 пачки тютюнових виробів без акцизних марок України іноземного виробництва торгівельної марки «West» та з акцизними марками України «Rothmans».
Водночас при проведенні митного огляду «Mercedes-Benz» та особистих речей громадянки України, митники виявили у тайниках 101 пачку цигарок з акцизними марками України торгових марок «Rothmans», «Bond» та «Philip Morris Novel Mix».
Дії обох громадян мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі складено протоколи про порушення митних правил, тютюнові вироби та автомобілі вилучено до рішення суду.
ДФС у Закарпатській області
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