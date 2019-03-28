Національній гвардії України — 5 років Суспільство | 25-03-2019, 13:53 0 159 Сьогодні, 25 березня, у військовій частині 4114 на вул. Стрийській, 146 відбулися святкові заходи з нагоди 5-ї річниці Національної гвардії України. Участь в урочистостях взяли керівники міста й області, військовослужбовці, представники дипломатичного корпусу, духовенство та інші гості. Привітав військових заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко



«На українську історію випали складні випробування. Ніхто не очікував, що ця сторінка буде, з одного боку, настільки героїчною, як і не очікував такого героїзму від нас ворог, що напав на Україну. З іншого боку — для всіх нас цінність життя кожного героя, який віддав життя за незалежність, множиться в сотні і сотні разів, — відзначив Андрій Москаленко. — 5-річчя Нацгвардії — це ще один символ, який свідчить про те, що Україна будувала, будує і буде будувати свою незалежність. Кожен з вас віддає найцінніше, вірить в те, що робить, іде до кінця, І лише таким чином ми сьогодні в мирному Львові можемо бути тут, разом із вами. Та на іншій частині нашої країни триває війна, і ніхто не знає, яким буде наступний крок ворога. Зате ми чітко знаємо, і весь світ тепер знає, якою буде наша відповідь».





За особисту мужність і сумлінне виконання службових обов’язків та бойових завдань із захисту територіальної цілісності й незалежності держави та з нагоди 5-ї річниці з дня створення Національної гвардії України подяками від громади Львова та преміями в розмірі 5 тисяч гривень нагородили:



полковника Тимчука Івана Олеговича — заступника командира військової частини 3002 з озброєння — начальника технічної частини;

підполковника Черноусова Володимира Володимировича — командира 2-го патрульного батальйону військової частини 4114;

майора Кручко Олександра Миколайовича — начальника служби психологічного забезпечення військової частини 3002;

старшого лейтенанта Лихацького Олександра Володимировича — командира відділення інструкторів військово частини 4114;

лейтенанта Коцура Андрія Івановича — заступника командира 4-ї роти по роботі з особовим складом 1-го стрілецького батальйону військової частини 3002;

старшого солдата Дем’янова Артура Павловича — майстра майстерні зв’язку відділення технічного забезпечення зв’язку Західного територіального управління;

службовця Мартинюка Івана Васильовича — монтажника радіоелектронної апаратури та приладів відділення телекомунікаційних та охоронних систем Бази з ремонту