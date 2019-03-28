Упродовж тижня працівники митниці виявили контрабанди на майже один мільйон гривень Суспільство | 25-03-2019, 16:47 0 149



Так, у період з 18.03.2019 по 25.03.2019 працівники Львівської митниці ДФС склали 100 протоколів про порушення митних правил на суму майже один мільйон гривень, за 25 протоколами вартість предметів правопорушень буде встановлено додатково.

Більшість правопорушень зафіксовано в напрямі ввезення в Україну. Зокрема виявлено 3 випадки незаконного переміщення транспортних засобів. Також зафіксовано 20 справ щодо промислових товарів, 8 продуктових, тощо. Серед промислових товарів вилучали побутову та оргтехніку, автозапчастини, одяг. Серед продуктових – сир, каву, м’ясопродукти, алкогольні напої.

Під час вивезення товарів з митної території України виявлено порушення щодо незаконного переміщення давніх монет, пиломатеріалів, тютюнових виробів. Зокрема вилучено 23 кг тютюну та автомобіль «Шкода», як засіб переміщення та приховування предметів правопорушення.

Загалом з початку 2019 року працівники митниці склали 1 317 протоколів про порушення митних правил, вартість предметів за якими становила понад 9 мільйонів гривень.

