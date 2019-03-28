В останній декаді березня 2019 року податковою міліцією Львівщини виявлено ще дві нелегальні АЗС Суспільство | 25-03-2019, 18:18 0 173

В останній декаді березня 2019 року в межах операції «Акциз-2019» податковими міліціонерами Головного управління ДФС у Львівській області у Бузькому та у Сокальському районах Львівської області задокументовано діяльність ще двох АЗС, на яких здійснювалась реалізація підакцизних товарів (дизпалива) сумнівного походження без відповідних дозвільних документів.

Описано два автозаправних комплекси орієнтовною вартістю 200 тис.грн., а також дизельне паливо, яке зберігалось в резервуарі об’ємом 17 тонн, орієнтовною вартістю 500 тис.гривень.

Складено протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення („Порушення порядку провадження господарської діяльності”), який скеровано у Сокальський та Буський районні суди Львівської області для розгляду та прийняття рішення.

Загалом, з початку 2019 року виявлено правопорушення на 14 АЗС області, з них у 9-ти випадках складено адмінпротоколи, а ще в 5-ти випадках проведено слідчі дії в межах кримінальних проваджень.

