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ООС: Бойовики били з артилерії і мінометів, 2 поранених
|Суспільство | 26-03-2019, 08:19
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|Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 2 українських військових отримали поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 26 березня.
Підкреслюється, що бойовики обстрілювали позиції підрозділів ОС із ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наших захисників чотири рази: з ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Новомихайлівка; з великокаліберних кулеметів - поблизу села Старогнатівка та біля міста Красногорівка.
Із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Лебединське", - наголосили у штабі.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі відкривали вогонь: з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 82-го калібру - у районі села Кримське; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Новотошківське; зі стрілецької зброї - поблизу селища Луганське.
"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
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