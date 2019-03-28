На ліві підсудних опинився ветеринар, який облікував неіснуючих тварин Суспільство | 26-03-2019, 09:56 0 102



Золочівською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно лікаря ветеринарної медицини однієї із лікарень на Львівщині, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.



Встановлено, що службова особа, усупереч вимогам наказу Міністерства аграрної політики України «Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби», з метою завищення статистичних показників, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів – вказала наявність неіснуючих тварин.



Відповідно до санкції статей, зловмиснику загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.







Прес-служба прокуратури Львівської області



