Фільм про вбивство Гандзюк виходить на телеекрани Суспільство | 26-03-2019, 09:58 0 104 Фільм-розслідування "Гандзюк: системне вбивство" цього тижня покажуть у вечірньому ефірі кількох телеканалів.



Як повідомив адвокат Масі Найєм, фільм покажуть:



- 26 березня, 21:00 – 24 канал;



- 27 березня, 21:15 – Перший:UA;



- 28 березня, 23:15 – Hromadske.UA;



- 29 березня, 18:00 – Hromadske.UA.



В основу фільму лягли факти, які збирали 8 місяців – від дня жорстокого нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, який призвів до смерті.



"Поки нас усіх роз'єднувала політика – вони навчилися вивозити нас на той світ як метал вивозили з Донбасу. Час збирати каміння. Тому обов'язково подивіться фільм, щоб розуміти, що відбувається в країні. Це реальність. Не художня вигадка", – зазначив Найєм.



"Ми втратили не вісім місяців, а ціле життя Каті. І просто хочемо за це відповідальності. Відповідальності всім, включаючи замовників і правоохоронців, які їх покривали", – наголосив він.



Масі Найєм нагадав, що генпрокурор Юрій Луценко брав справу під особистий контроль, а поліція довго не передавала справу Службі безпеки України.



"Андрій Гордєєв, який можливо причетний до замовлення вбивства Каті, спілкується з головою СБУ Грицаком, той – дзвонить генерал-майору Доценку і просить "відбалансувати" все назад по Гордєєву", – написав адвокат.



"Один зі співорганізаторів Павловський багато разів контактує з правоохоронцями (прокуратура, поліція, колонія) після нападу на Катю. Три місяці після нападу ніхто його не чіпає, не вручає підозру – усі живуть так, ніби нічого не сталося. І лише після того, як активісти заговорили про Павлівському, йому вручають підозру", – нагадав він.



"Жоден із правоохоронців у Херсоні не був звільнений. У фільмі чітко простежується нитка нахабною впевненості, що відповіді за вбивство Каті не буде", – заявив Найєм.







Нагадаємо:



31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

У листопаді 2018 року Ігоря Павловського арештували без альтернативи застави.

4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.

Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з уже екс-партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем БПП Андрієм Гордєєвим.

11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк і згодом взяли під варту з правом внесення застави. Його адвокат вніс заставу – і Мангер вийшов на волю та повернувся на роботу в облраду.

Генпрокурор заявляв, що у слідства немає доказів про причетність голови Херсонської обласної держадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства Гандзюк, але ініціатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" вимагали від президента звільнити його.

Слідство перевіряло на причетність до нападу заступника Гордєєва Євгена Рищука.