Україна в день виборів перейде на літній час Суспільство | 26-03-2019, 10:03 0 115 У ніч з 30 на 31 березня Україна перейде на літній час.



Перехід відбувається відповідно до постанови Кабміну № 509 від 13 травня 1996 року.



О 3 годині ночі 31 березня стрілки годинника необхідно перевести на 1 годину вперед.



Нагадаємо:



31 березня в Україні відбудуться вибори президента.