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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 26-03-2019, 10:45
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян
для працевлаштування за професіями:
провідник пасажирського вагона, оглядач-ремонтник вагонів, електрогазозварник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту рухомого складу, акумуляторник, екіпірувальник (вантажник), мийник-прибиральник рухомого складу, машиніст крана
для Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо «Львів» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця»
(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 244-07-63, 244-59-91).
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