ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 26-03-2019, 10:45 0 87

Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за професіями:

провідник пасажирського вагона, оглядач-ремонтник вагонів, електрогазозварник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту рухомого складу, акумуляторник, екіпірувальник (вантажник), мийник-прибиральник рухомого складу, машиніст крана

для Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо «Львів» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця»

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-07-63, 244-59-91).