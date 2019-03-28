ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 26-03-2019, 10:45 0 111



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:

Рихтувальник кузовів – рихтування для подальшого пофарбування кузовів, облицювання авто за допомогою інструментів; усуває перекоси прорізів; відновлює геометричні форми кузова;

Досвід роботи від 2-х років; Освіта : професійно-технічна;

З.п 20 000

Маляр по металу - виконання високоякісного фарбування різними фарбами; лакування, шліфування та обробка металу авто; механізоване очищення металу від корозії, окалини та обростання і старого лакофарбового покриття.

Досвід роботи від 2-х років; Освіта : професійно-технічна;

З.п 20 000

(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)



