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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 26-03-2019, 10:45
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
Рихтувальник кузовів – рихтування для подальшого пофарбування кузовів, облицювання авто за допомогою інструментів; усуває перекоси прорізів; відновлює геометричні форми кузова;
Досвід роботи від 2-х років; Освіта : професійно-технічна;
З.п 20 000
Маляр по металу - виконання високоякісного фарбування різними фарбами; лакування, шліфування та обробка металу авто; механізоване очищення металу від корозії, окалини та обростання і старого лакофарбового покриття.
Досвід роботи від 2-х років; Освіта : професійно-технічна;
З.п 20 000
(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)
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