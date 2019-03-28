У паливному баку працівники митниці виявили понад 800 пачок сигарет Суспільство | 26-03-2019, 11:49 0 115



Учора, 25.03.2019, в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині – Медика» під час митного контролю транспортного засобу працівники Львівської митниці за незаконне переміщення товару вилучили 830пачок цигарок та автомобіль «Citroën Jumper».

Так, громадянин України 1993 року народження, мешканець Івано-Франківщина, прибув у пункт пропуску на виїзд з України. Під час митного контролю та спрацювання службового собаки у працівників митниці виникли підозри про можливе приховування товарів від митного контролю. Автомобіль скерували у місце поглибленого огляду. Там у паливному баку автомобіля митники знайшли сигарети з фільтром торгової марки «Marlboro» та «LM», з акцизними марками України.

Під час усного опитування громадянин України про наявність будь-яких товарів та предметів не заявив, проте після митного огляду товар визнав своєю власністю.

Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.