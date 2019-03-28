НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 26-03-2019, 14:01 0 95

Прикордонники Мукачівського загону завадили черговій спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон.

Сьогодні вранці, у міжнародний пункт пропуску «Дякове», на виїзд з України прибув автомобіль марки «БМВ», під керуванням громадянина 52-річного громадянина Литви.

Виходячи з наявної оперативної інформації, щодо ймовірного переміщення даним авто прихованих тютюнових виробів, прикордонниками було прийняте рішення про проведення поглибленого огляду даного авто.

В ході огляду прикордонники спільно з працівниками митниці виявили 1550 пачок сигарет, які іноземець спробував приховати використовуючи спеціально обладнані сховки, а також конструктивні особливості автомобіля.

Сигарети у правопорушника встановленим порядком вилучили. Крім того, чоловік позбувся також й свого транспортного засобу.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону





