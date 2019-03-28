На Жовківщині відкрили реконструйовану комунальну котельню Суспільство | 26-03-2019, 16:08 0 105

Cьогодні, 26 березня, у Жовкві відкрили реконструйовану комунальну котельню, що на вул Лесі Українки, 5.

Участь у заході взяла заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.

“Приємно, що ми маємо на території міста такий результат, який можемо ставити в приклад містам обласного значення та Львову. Важливо те, що починаючи з 2015 року, наші громади підхопили вектор керівництва держави в напрямку Європейського Союзу. Львівська область – одна з найперших і найуспішніших територій, яка втілює саме енергоефективні програми у бюджетних сферах, житловому фонді не лише у містах, а й у селах. Це підхоплено в урядових програмах та законах, які прийняті Верховною Радою і, звичайно, це ініціатива керівника держави”, - зазначила Ірина Гримак.

Реконструкцію котельні провели у межах проекту з енергоефективності програми Європейського Союзу «Угода мерів – Демонстраційні проекти». Відтак, завдяки заміні газу відходами деревини КП “Жовкватеплоенерго” зекономило 650 тис грн у 2018 році. Окрім того викиди вуглекислого газу в місті зменшились на 1 000 тонн СО2 в рік порівняно з 2012 роком.

“Європейський Союз не лише підтримує впровадження енергоефективних заходів в Україні, а також щоб ваша країна прийняла відповідне законодавство у сфері енергоефективності. Ми раді, що спільно з Верховною Радою та Урядом прийняли спеціальний фонд про підтримку енергоефективності і сподіваємось, що ці кошти будуть впроваджені і для підтримки багатоповерхових будинків в Жовкві”, - наголосив перший радник і керівник операційного відділу Представництва ЄС в Україні Йоганнес Бауер.

Жовківська міська рада в межах програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Жовква до 2020 року» реалізує проект ENPI 2014/342-300 під назвою «Реалізація першого етапу модернізації комунальної котельні та району, що нею опалюється». Проект направлений на реалізацію заходів з метою зниження викидів парникових газів, впровадження енергоефективних технологій, використання відновлювальних видів палива та виховання енергоощадної поведінки у жителів міста Жовква та поширення досвіду серед місцевої влади інших населених пунктів України.

Як зазначив керівник департаменту ПЕК та енергозбереження Львівської ОДА Володимир Лялька, Львівщина - серед лідерів з отримання коштів з програми «Теплих кредитів». В березні поточного року відновлено дію урядової програми «Теплих кредитів». З державного бюджету виділено 400 млн гривень,

Також присутні оглянули реконструйований ДНЗ №2 м. Жовква у межах програми ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти».

Відтак, провели заміну зовнішніх вікон та дверей на енергозберігаючі, реконструкцію системи опалення, утеплення горищного перекриття та зовнішніх стін будівлі, заміну застарілих систем освітлення та електропостачання, а також зменшили обсяги споживання теплової енергії – 60%.

