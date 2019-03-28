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Завершено фінансування пенсій за березень

Суспільство | 26-03-2019, 16:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    

За інформацією  Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, завершено фінансування пенсій за березень 2019 року.
25 березня, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат на поточний місяць, головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області завершено в повному обсязі фінансування пенсійних виплат та житлових субсидій за березень.
Загальна сума видатків на виплату пенсій за березень поточного року склала 2,0 млрд. гривень, житлових субсидій – 0,2 млрд. гривень.
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